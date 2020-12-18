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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Взрыв газа во Львове: в доме обрушилась стена, есть пострадавшие

В пятницу, 18 декабря взрыв газа во Львове частичное обрушение жилого дома.

Инцидент произошел на улице Ковалевской. По прибытию спасателей была осуществлена срочная эвакуация жителей.

Вследствие взрыва газа во Львове пострадали два человека, а также обрушилась часть стены в квартире на третьем этаже.

  • Взрыв газа во Львове: первые подробности (ВИДЕО)
  • Взрыв газа во Львове: первые подробности (ВИДЕО)
  • Взрыв газа во Львове: первые подробности (ВИДЕО)
  • Взрыв газа во Львове: первые подробности (ВИДЕО)
  • Взрыв газа во Львове: первые подробности (ВИДЕО)
  • Взрыв газа во Львове: первые подробности (ВИДЕО)
  • Взрыв газа во Львове: первые подробности (ВИДЕО)
  • Взрыв газа во Львове: первые подробности (ВИДЕО)
Взрыв газа во Львове: в доме обрушилась стена, есть пострадавшие / 4 фотографии

—  Произошел взрыв газа на третьем этаже трехэтажного дома на 19 квартир. В доме прописаны 34 человека, прекращена подача газа и электричества, — рассказал заместитель председателя Шевченковской райадминистрации города Святослав Костяка.

На месте взрыва во Львове работает оперативно-спасательная группа.

Взрыв газа на Харьковщине

В конце октября под Харьковом произошел взрыв газа, в результате чего два человека погибли, 9 получили различные травмы.

Ужасный инцидент произошел на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района, в 20 км от Харькова.

Все обстоятельства взрыва под Харьковом устанавливаются.

Источник: ГСЧС

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