Взрыв газа во Львове: первые подробности (ВИДЕО)

В пятницу, 18 декабря взрыв газа во Львове частичное обрушение жилого дома.
Инцидент произошел на улице Ковалевской. По прибытию спасателей была осуществлена срочная эвакуация жителей.
Вследствие взрыва газа во Львове пострадали два человека, а также обрушилась часть стены в квартире на третьем этаже.
— Произошел взрыв газа на третьем этаже трехэтажного дома на 19 квартир. В доме прописаны 34 человека, прекращена подача газа и электричества, — рассказал заместитель председателя Шевченковской райадминистрации города Святослав Костяка.
На месте взрыва во Львове работает оперативно-спасательная группа.
Взрыв газа на Харьковщине
В конце октября под Харьковом произошел взрыв газа, в результате чего два человека погибли, 9 получили различные травмы.
Ужасный инцидент произошел на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района, в 20 км от Харькова.
Все обстоятельства взрыва под Харьковом устанавливаются.