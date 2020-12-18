Вибух газу у Львові: перші подробиці (ВІДЕО)

У п’ятницю, 18 грудня вибух газу у Львові спричинив часткове руйнування житлового будинку.

Інцидент стався на вулиці Ковалевській. Після прибуття рятувальників було здійснено термінову евакуацію мешканців.

Внаслідок вибух газу у Львові постраждало двоє осіб, а також обвалилася частина стіни в квартирі на третьому поверсі.















Вибух газу у Львові: у будинку обвалилася стіна, є постраждалі / 4 фотографии

– Стався вибух газу на третьому поверсі триповерхового будинку на 19 квартир. У будинку прописані 34 особи, припинено подачу газу і електрики, – розповів заступник голови Шевченківської райадміністрації міста Святослав Костяка.

На місці вибуху у Львові працює оперативно-рятувальна група.

Вибух газу на Харківщині

Наприкінці жовтня під Харковом стався вибух газу, внаслідок чого двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.

Жахливий інцидент стався на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району, що за 20 км від Харкова.

Усі обставини вибуху під Харковом встановлюються.