В Одесской области директор детдома насиловал своих воспитанников

В Одесской области директор специализированного детского дома насиловал своих малолетних воспитанников.
По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, мужчина с июня 2018 года по август 2020 года систематически принуждал к сексу в своем служебном кабинете троих детей.
Он говорил детишкам, что они будут пересматривать мультфильмы, играть в коллективные игры и есть сладости.
Впоследствии пользуясь доверием детей и их зависимым положением, неоднократно насиловал несовершеннолетних воспитанников.
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Сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет по статьям Сексуальное насилие и Развращение несовершеннолетних Уголовного кодекса Украины.
В Днепропетровской области мужчина зарабатывал на порно с детьми
В Днепропетровской области сотрудники Нацполиции разоблачили мужчину, который причастен к изготовлению порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Вместе с четырьмя сообщниками преступник развращал детей и снимал их на камеру.
Мужчины создали более тысячи фото и видео, которые затем продавали в интернете. От рук насильников пострадали пять детей в возрасте 10-14 лет.