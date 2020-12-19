В Одесской области директор детдома насиловал своих воспитанников

В Одесской области директор специализированного детского дома насиловал своих малолетних воспитанников.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, мужчина с июня 2018 года по август 2020 года систематически принуждал к сексу в своем служебном кабинете троих детей.

Он говорил детишкам, что они будут пересматривать мультфильмы, играть в коллективные игры и есть сладости.

Впоследствии пользуясь доверием детей и их зависимым положением, неоднократно насиловал несовершеннолетних воспитанников.

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Сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет по статьям Сексуальное насилие и Развращение несовершеннолетних Уголовного кодекса Украины.

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