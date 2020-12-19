В Одеській області директор дитбудинку ґвалтував своїх вихованців

В Одеській області директор спеціалізованого дитячого будинку гвалтував своїх малолітніх вихованців.

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, чоловік з червня 2018 року по серпень 2020 року систематично примушував до сексу у своєму службовому кабінеті трьох дітей.

Він говорив дітлахам, що вони переглядатимуть мультфільми, гратимуть у колективні ігри та їстимуть солодощі.

Згодом користуючись довірою малюків та їхнім залежним становищем, неодноразово гвалтував неповнолітніх вихованців.

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Зараз підозрюваному обирають запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років за статтями Сексуальне насильство та Розбещення неповнолітніх Кримінального кодексу України.

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