В Одеській області директор дитбудинку ґвалтував своїх вихованців

В Одеській області директор спеціалізованого дитячого будинку гвалтував своїх малолітніх вихованців.
За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, чоловік з червня 2018 року по серпень 2020 року систематично примушував до сексу у своєму службовому кабінеті трьох дітей.
Він говорив дітлахам, що вони переглядатимуть мультфільми, гратимуть у колективні ігри та їстимуть солодощі.
Згодом користуючись довірою малюків та їхнім залежним становищем, неодноразово гвалтував неповнолітніх вихованців.
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Зараз підозрюваному обирають запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років за статтями Сексуальне насильство та Розбещення неповнолітніх Кримінального кодексу України.
У Дніпропетровській області чоловік заробляв на порно з дітьми
У Дніпропетровській області співробітники Нацполіції викрили чоловіка, який причетний до виготовлення порнографічних матеріалів за участю неповнолітніх. Разом з чотирма спільниками злочинець розбещував дітей і знімав їх на камеру.
Чоловіки створили понад тисячу фото та відео, які потім продавали в інтернеті. Від рук насильників постраждало п’ятеро дітей у віці 10-14 років.