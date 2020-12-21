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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Возмутился из-за фейерверка: в Николаеве сосед выстрелил в 10-летнего ребенка

В Николаеве получил ранение мальчик 10 лет. Вместе с родителями и их друзьями с детьми он вышел на улицу, чтобы запустить фейерверк.

Тем временем к компании подошел возмущенный сосед с пистолетом и битой, открыл стрельбу и попал в ребенка. Известно, что 45-летний мужчина был выпившим.

Мальчика госпитализировали в больницу. На место происшествия прибыли правоохранители и задержали злоумышленника. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

  • Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину
  • Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину
  • Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину
  • Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину
Возмутился из-за фейерверка: в Николаеве сосед выстрелил в 10-летнего ребенка / 2 фотографии

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Стрельба на Киевщине

В Киевской области во время задержания злоумышленники начали оказывать активное сопротивление полиции. Они открыли стрельбу и бросили гранату в сторону правоохранителей.

Несмотря на это полицейским удалось обезвредить преступников, для этого им также пришлось выстрелить в ответ.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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