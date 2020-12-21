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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину

У Миколаєві отримав поранення хлопчик 10 років. Разом з батьками та їхніми друзями з дітьми він вийшов на вулицю, щоб запустити феєрверк.

Тим часом до компанії підійшов обурений сусід з пістолетом та битою, відкрив стрілянину та влучив у дитину. Відомо, що 45-річний чоловік був на підпитку.

Хлопчика госпіталізували до лікарні. На місце події прибули правоохоронці та затримали зловмисника. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

  • Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину
  • Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину
  • Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину
  • Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину
Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину / 2 фотографии

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Стрілянина на Київщині

У Київській області під час затримання зловмисники почали чинити активний опір поліції. Вони відкрили стрілянину та кинули гранату в сторону правоохоронців.

Попри це поліцейським вдалося знешкодити злочинців, для цього їм також довелося вистрілити у відповідь.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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