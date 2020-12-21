Обурився через феєрверк: у Миколаєві сусід вистрілив у 10-річну дитину

У Миколаєві отримав поранення хлопчик 10 років. Разом з батьками та їхніми друзями з дітьми він вийшов на вулицю, щоб запустити феєрверк.
Тим часом до компанії підійшов обурений сусід з пістолетом та битою, відкрив стрілянину та влучив у дитину. Відомо, що 45-річний чоловік був на підпитку.
Хлопчика госпіталізували до лікарні. На місце події прибули правоохоронці та затримали зловмисника. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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Стрілянина на Київщині
У Київській області під час затримання зловмисники почали чинити активний опір поліції. Вони відкрили стрілянину та кинули гранату в сторону правоохоронців.
Попри це поліцейським вдалося знешкодити злочинців, для цього їм також довелося вистрілити у відповідь.