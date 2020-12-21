В Киеве пьяный мужчина избил медиков скорой, которые оказывали ему помощь

В Киеве задержали мужчину, который нанес телесные повреждения медикам скорой помощи.

— Злоумышленник вызвал врачей для оказания ему помощи, поскольку, по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ. Когда приехали медики и начали оказывать помощь пострадавшему в карете скорой, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать. В результате двое медиков получили телесные повреждения, — рассказали в ГУ НП в Киеве.

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Злоумышленника уже задержали. Им оказался 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Стрельба на Киевщине

В Киевской области во время задержания злоумышленники начали оказывать активное сопротивление полиции. Они открыли стрельбу и бросили гранату в сторону правоохранителей.

Несмотря на это полицейским удалось обезвредить преступников, для этого им также пришлось выстрелить в ответ.