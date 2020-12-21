У Києві п’яний чоловік побив медиків швидкої, які надавали йому допомогу

У Києві затримали чоловіка, яким завдав тілесних ушкоджень медикам швидкої допомоги.

– Зловмисник викликав лікарів для надання йому допомоги, бо, за його словами, невідомий нібито розпилив йому в обличчя газ. Коли приїхала медики та почали надавати допомогу потерпілому в кареті швидкої, чоловік, у стані алкогольного сп’яніння, почав конфліктувати. Внаслідок цього двоє медиків отримали тілесні ушкодження, – розповіли у ГУ НП у Києві.

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Зловмисника уже затримали. Ним виявився 23-річний уродженець міста Олександрія Кіровоградської області.

Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Стрілянина на Київщині

У Київській області під час затримання зловмисники почали чинити активний опір поліції. Вони відкрили стрілянину та кинули гранату в сторону правоохоронців.

Попри це поліцейським вдалося знешкодити злочинців, для цього їм також довелося вистрілити у відповідь.