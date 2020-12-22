Поліція затримала зловмисника, який скоїв потрійне вбивство у Слов’янську на Донеччині.

Цинічним вбивцею трьох людей виявився раніше судимий 26-річний хлопець.

– Цього молодика у костюмі супермена затримано за підозрою у скоєнні потрійного вбивства три дні тому у Слов’янську: 56-річного чоловіка і двох жінок – 1966 і 1940 років народження, – повідомив начальник управління зв’язку МВС Артем Шевченко.

Зазначається, що усі троє вбитих були родиною: чоловік, дружина та теща з інвалідністю, яка навіть не могла самостійно пересуватися.

– Наразі буде вирішуватися питання щодо обрання “душегубу-супермену” запобіжного заходу – тримання під вартою, – додають правоохоронці.











Душив і різав горлянки: на Донеччині затримали 26-річного вбивцю в костюмі Супермена / 3 фотографии

Потрійне вбивство у Слов’янську

Про те, що у Слов’янську сталося потрійне вбивство, стало відомо 19 грудня.

Першим виявили тіло 56-річного місцевого чоловіка: його за гаражами знайшли працівники комунальної служби.

Того ж дня у квартирі поліція виявила тіла ще двох жінок – 54-річної дружини на 79-річної тещі загиблого чоловіка. Правоохоронці констатували, що усі троє загинули внаслідок насильницьких дій.

Вдалося встановити, що напередодні потерпілий запросив до себе у гості 26-річного знайомого.

Дорогою до магазину між ними сталася сварка, під час якої гість задушив чоловіка мотузкою та сховав його тіло біля гаражів.

Оскільки родині було відомо, з ким мав зустрітися потерпілий, хлопець увірвався до його помешкання та “прибрав свідків”.

Джерела: Artem Shevchenko, Поліція Донеччини