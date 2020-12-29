У Підлісному Миколаївській області 29 грудня близько 16.00 сталася ДТП за участі рейсового мікроавтобуса БАЗ сполученням Нова Одеса – Сафронівка.

За попередніми даними, його 65-річний водій не впорався із керуванням, з’їхав з дороги, в’їхав у приватний двір і впав до порожнього басейну.

На момент аварії у салоні автобуса було 15 пасажирів, внаслідок ДТП двоє з них травмувалися – 59-річний чоловік та 61-річна жінка.

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Під Миколаєвом рейсовий автобус заїхав у двір і впав до басейну / 2 фотографии

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Вона передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

27 грудня під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП. Зіткнулися автомобілі Honda і Volvo.

Внаслідок аварії загинули дві людини. За попередніми даними, загиблі не були пристебнуті ременями безпеки.