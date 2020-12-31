В Херсонской области полицейские сообщили о подозрении трем мужчинам, которые пытали людей.

Они, по предварительному сговору, посадили в свой автомобиль двух пострадавших, вывезли в лесополосу, окружили по кругу и начали бить и угрожать оружием.

Таким образом злоумышленники хотели решить личный конфликт. Когда они поняли, что мужчины не виноваты, просто оставили их в лесу.

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Трех мужчин, которые занимались пытками, нашли. Ими оказались местные жители в возрасте от 31-го до 33-х годов. Полицейские провели обыски у подозреваемых дома и изъяли предметы, похожие на автомат и пистолет.

По факту пыток людей открыто уголовное производство. Мужчинам объявили подозрения по ч. 2 ст. 127 УК Украины — пытки.







Вывезли в лес и начали бить: на Херсонщине трое мужчин пытали людей / 2 фотографии

На днях в Тернополе напали на столичного бизнесмена, который занимается криптовалютой. На мужчину надели наручники, затолкали его в багажник и вывезли в неизвестном направлении.

Всю ночь его жестоко пытали и требовали деньги — $800 тыс.