У Херсонській області поліцейські повідомили про підозру трьом чоловікам, які катували людей.

Вони, за попередньою змовою, посадили до свого авто двох потерпілих, вивезли до лісосмуги, оточили по колу і почали бити й погрожувати зброєю.

У такий спосіб зловмисники хотіли вирішити особистий конфлікт. Коли вони зрозуміли, що чоловіки не винні, то просто залишили їх у лісі.

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Трьох чоловіків, які займалися катуванням, знайшли. Ними виявились місцеві мешканці, віком від 31-го до 33-х років. Поліцейські провели обшуки у підозрюваних вдома та вилучили предмети, схожі на автомат та пістолет.

За фактом катування людей відкрите кримінальне провадження. Чоловікам оголосили підозри за ч. 2 ст. 127 КК України – катування.







Вивезли в ліс і почали бити: на Херсонщині троє чоловіків катували людей / 2 фотографии

Днями у Тернополі напали на столичного бізнесмена, займається криптовалютою. На чоловіка вдягнули кайданки, запхали його в багажник і вивезли у невідомому напрямку.

Цілу ніч його жорстоко катували і вимагали гроші – $800 тис.