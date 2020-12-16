На Полтавщине мужчина завладел 1 млн грн граждан с помощью вируса

В Полтавской области мужчина украл около 1 млн грн с помощью вируса. Преступник распространял вредоносное программное обеспечение на мобильные телефоны жертв и взламывал их учетные записи.

После этого он осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт и проникал в банковские аккаунты. В результате махинаций пострадало около 100 человек, убытки достигают 1 млн грн.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте: Подменяли смартфоны на макеты: в Василькове разоблачили мошенническую схему

Мошенники обманывают людей под видом госвыплат

После новостей о выплате материальной помощи физическим лицам-предпринимателям в сети начали появляться ложные сообщения.

Мошенники размещают видео, где президент сообщает о госвыплатах, и добавляют ссылку, с помощью которой якобы можно получить средства.

После этого злоумышленники просят оплатить услугу юридического сопровождения. От мошеннической схемы пострадали более 100 человек.