Во время стрельбы на Ровенщине погиб фельдшер — убийцу ищут копы

В развлекательном заведении города Дубно отдыхали несколько компаний, когда пьяный 34-летний местный житель начал вести себя неадекватно и агрессивно. В результате чего между двумя компаниями на улице возник конфликт и драка.

— Получив незначительные телесные повреждения, 34-летний мужчина решил отомстить. Он вскочил в свой автомобиль Toyota Land Cruiser и поехал. Через несколько минут вернулся и устроил стрельбу, попав в 23-летнего мужчину, — рассказали в ГУ НП в Ровенской области.

Однако, когда приехала скорая, медики лишь констатировали смерть мужчины.

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В результате происшествия пострадавших больше нет.

По словам очевидцев происшествия, оружие было похоже на автомат Калашникова.

— После этого преступник начал убегать на своем внедорожнике, протаранив припаркованное у заведения авто, а потом — въехал в стену. Когда понял, что авто дальше ехать не может, убежал, — добавили в полиции.

Правоохранители пока ищут стрелка.

Стрельба в Киевской области

В Киевской области мужчина ворвался в дом односельчан и пытался их убить.

Злоумышленник в камуфляжной форме и с маской на лице зашел в дом и открыл огонь по владельцам дома. В этот момент в постели лежал ребенок, который не пострадал от выстрелов.

После стрельбы мужчина скрылся в неизвестном направлении.