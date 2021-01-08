Під час стрілянини на Рівненщині загинув фельдшер – вбивцю шукають копи

У розважальному закладі міста Дубно відпочивали кілька компаній, коли п’яний 34-річний місцевий житель почав поводити себе неадекватно та агресивно. В результаті чого між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка.

– Отримавши незначні тілесні ушкодження, 34-річний чоловік вирішив помститися. Він вскочив у своє авто Toyota Land Cruiser та поїхав. За кілька хвилин повернувся та влаштував стрілянину, поціливши у 23-річного чоловіка, – розповіли у ГУ НП у Рівненській області.

Проте коли приїхала швидка медики лише констатували смерть чоловіка.

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В результаті події постраждалих більше немає.

Зі слів очевидців події, зброя була схожа на автомат Калашникова.

– Після цього злочинець почав утікати на своєму позашляховику, протаранивши припарковане біля закладу авто, а потім – в’їхав у стіну. Коли зрозумів, що авто далі їхати не може, втік, – додали у поліції.

Правоохоронці наразі шукають стрілка.

Стрілянина на Київщині