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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Під час стрілянини на Рівненщині загинув фельдшер – вбивцю шукають копи

У розважальному закладі міста Дубно відпочивали кілька компаній, коли п’яний 34-річний місцевий житель почав поводити себе неадекватно та агресивно. В результаті чого між двома компаніями на вулиці виникла сутичка та бійка.

– Отримавши незначні тілесні ушкодження, 34-річний чоловік вирішив помститися. Він вскочив у своє авто Toyota Land Cruiser та поїхав. За кілька хвилин повернувся та влаштував стрілянину, поціливши у 23-річного чоловіка, – розповіли у ГУ НП у Рівненській області.

Проте коли приїхала швидка медики лише констатували смерть чоловіка.

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В результаті події постраждалих більше немає.

Зі слів очевидців події, зброя була схожа на автомат Калашникова.

– Після цього злочинець почав утікати на своєму позашляховику, протаранивши припарковане біля закладу авто, а потім – в’їхав у стіну. Коли зрозумів, що авто далі їхати не може, втік, – додали у поліції.

Правоохоронці наразі шукають стрілка.

 

Стрілянина на Київщині

На Київщині чоловік увірвався до будинку односельців та намагався їх вбити.

Зловмисник у камуфляжній формі та з маскою на обличчі зайшов до будинку та відкрив вогонь по власниках помешкання. У цей момент у ліжку лежала дитина, яка не постраждала від пострілів.

Після стрілянини чоловік зник у невідомому напрямку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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