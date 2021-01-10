В частном доме в поселке Карнауховка Южного района Каменского вечером 9 января двое детей игрались ручной гранатой.

В этот момент в руках у мальчиков взорвался запал. 14-летний подросток и шестилетний мальчик получили травмы рук, живота и лица.

Оба госпитализированы в областную детскую больницу.

Полиция установила, что подросток был в гостях в доме, где жил мальчик.

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Возбуждены уголовные производства по факту травмирования детей: ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Следствию предстоит установить, откуда взялся боеприпас.

В декабре в Броварах Киевской области мужчина угрожал жене и пасынку гранатой. Несовершеннолетний мальчик по телефону сообщил об инциденте полиции.

Он объяснил свое поведение желанием удержать любимую, чтобы она не ушла от него.