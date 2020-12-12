В городе Бровары Киевской области мужчина угрожал жене и пасынку гранатой. Несовершеннолетний мальчик по телефону сообщил об инциденте полиции.

На место происшествия прибыли правоохранители. После переговоров удалось изъять взрывчатое вещество у гражданина. Он объяснил свое поведение желанием удержать любимую, чтобы она не ушла от него.

Сейчас житель Киевщины находится в следственном изоляторе. Открыто уголовное производство по факту незаконного хранения оружия. За это мужчина может получить заключения от трех до семи лет.







Хотел удержать жену: на Киевщине мужчина угрожал семье гранатой / 2 фотографии

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На Киевщине злоумышленники бросили гранату в полицейских

В Киевской области полиция проводила задержания преступников за разбойные нападения на дома. Во время этого злоумышленники оказывали активное сопротивление. Они бросили в сторону полицейских гранату и открыли стрельбу.

В каком состоянии сейчас сотрудники Нацполиции, смотрите на Фактах ICTV.