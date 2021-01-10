Вибух гранати у Кам’янському

У приватному будинку в селищі Карнаухівка Південного району Кам’янського ввечері 9 січня двоє дітей гралися ручною гранатою.
У цей момент в руках у хлопців вибухнув запал. 14-річний підліток та шестирічний хлопчик отримали травми рук, живота та обличчя.
Обох госпіталізовано до обласної дитячої лікарні.
Поліція встановила, що підліток був у гостях у будинку, де жив хлопчик.
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Відкрито кримінальні провадження за фактом травмування дітей: ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).
Слідчі мають з’ясувати, звідки взявся боєприпас.
У грудні в Броварах Київської області чоловік погрожував дружині та пасинку гранатою. Неповнолітній хлопець по телефону повідомив про інцидент поліції.
Він пояснив свою поведінку бажанням утримати кохану, щоб вона не пішла від нього.