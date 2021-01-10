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Валентина Летяк |

Небезпечні ігри: у Кам’янському двоє дітей підірвалися на гранаті

У приватному будинку в селищі Карнаухівка Південного району Кам’янського ввечері 9 січня двоє дітей гралися ручною гранатою.

У цей момент в руках у хлопців вибухнув запал. 14-річний підліток та шестирічний хлопчик отримали травми рук, живота та обличчя.

Обох госпіталізовано до обласної дитячої лікарні.

Поліція встановила, що підліток був у гостях у будинку, де жив хлопчик.

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Відкрито кримінальні провадження за фактом травмування дітей: ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Слідчі мають з’ясувати, звідки взявся боєприпас.

Вибух гранати у Кам’янському

Фото: Нацполіція

У грудні в Броварах Київської області чоловік погрожував дружині та пасинку гранатою. Неповнолітній хлопець по телефону повідомив про інцидент поліції.

Він пояснив свою поведінку бажанням утримати кохану, щоб вона не пішла від нього.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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