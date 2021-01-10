Днем 10 января на улице Коллекторной, 44 в Киеве мужчина попал в бункер по приему твердых бытовых отходов.
Для его спасения вызвали бойцов дежурного отделения 24 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киеве.
Спасатели с помощью трехколенной лестницы спустились в бункер, веревками закрепили пострадавшего на носилках и подняли на поверхность.
Мужчину, который все время был в сознании, передали врачам скорой.
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На днях в Печерском районе Киева спасатели освободили 28-летнюю девушку, застрявшую между дверьми в подвале.
Для ее освобождения спасатели использовали бензорез: таким образом удалось срезать цепь, которой были закрыты двери.