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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Киеве мужчина упал в бункер с мусором — спасали бойцы ГСЧС

Днем 10 января на улице Коллекторной, 44 в Киеве мужчина попал в бункер по приему твердых бытовых отходов.

Для его спасения вызвали бойцов дежурного отделения 24 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киеве.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы спустились в бункер, веревками закрепили пострадавшего на носилках и подняли на поверхность.

Мужчину, который все время был в сознании, передали врачам скорой.

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  • У Києві чоловік впав до бункеру зі сміттям
  • У Києві чоловік впав до бункеру зі сміттям
В Киеве мужчина упал в бункер с мусором — спасали бойцы ГСЧС / 2 фотографии

На днях в Печерском районе Киева спасатели освободили 28-летнюю девушку, застрявшую между дверьми в подвале.

Для ее освобождения спасатели использовали бензорез: таким образом удалось срезать цепь, которой были закрыты двери.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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