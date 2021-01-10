Вдень 10 січня на вулиці Колекторній, 44 у Києві чоловік потрапив до бункеру з приймання твердих побутових відходів.

Для його порятунку викликали бійців чергового відділення 24 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Києві.

Рятувальники за допомогою трьохколінної драбини спустилися до бункеру, мотузками закріпили потерпілого на ношах і підняли на поверхню.

Чоловіка, який увесь час був у свідомості, передали лікарям швидкої.

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У Києві чоловік впав до бункеру зі сміттям – рятували бійці ДСНС / 2 фотографии

Днями в Печерському районі Києва рятувальники звільнили 28-річну дівчину, яка застрягла між дверима в підвалі.

Для її звільнення рятувальники використовували бензоріз: таким чином вдалося зрізати ланцюг, яким були закриті двері.