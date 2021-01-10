Из-за взрыва газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который произошел 9 января в поле под Лубнами, 17 населенных пунктов остаются без газоснабжения. В целом – это 2 914 домохозяйств.

Сейчас факельное горение не наблюдается. К проведению работ по восстановлению газоснабжения привлечена бригада Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Создан также оперативный штаб, который работает круглосуточно.

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, через несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода.

Взрыв под Лубнами

В поле возле села Калайдинцы Лубенского района 9 января в 15.50 в результате разгерметизации магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (диаметром 1 400 мм) произошел взрыв с последующим факельным горением.

В результате взрыва никто не пострадал, подача газа к трубопроводу перекрыта.

Сейчас планируется провести расследование для установления причин аварийной ситуации, оператор ГТС не исключает диверсию.