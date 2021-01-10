Оновлено об 11.40. Станом на 11.00 газопостачання усіх 17 населених пунктів у Лубенському районі Полтавської області відновлено. Проводиться оповіщення населення.

Рятувальники просять мешканців знаходитися вдома та слідкувати за своїми газовими приладами.

10.30. Через вибух газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, який стався 9 січня у полі під Лубнами, 17 населених пунктів залишаються без газопостачання. Загалом – це 2 914 домогосподарств.

Нині факельне горіння не спостерігається. До проведення робіт з відновлення газопостачання залучена бригада Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.

Створено також оперативний штаб, який працює цілодобово.

За словами голова Полтавської ОДА Олега Синєгубова, за кілька годин фахівці розпочнуть поступово відновлювати газопостачання населених пунктів в обхід зруйнованої ділянки газопроводу.

Вибух під Лубнами

У полі поблизу села Калайдинці Лубенського району 9 січня о 15.50 внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (діаметром 1 400 мм) стався вибух з послідуючим факельним горінням.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, подачу газу до трубопроводу перекрито.

Наразі планується провести розслідування для встановлення причин аварійної ситуації, оператор ГТС не відкидає диверсію.