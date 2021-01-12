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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок

В Екатеринбурге (Россия) случился пожар в многоэтажке. Горела квартира на втором этаже. В результате проишествия погибли восемь человек, в частности ребенок.

Всего спасатели эвакуировали  90 человек (в том числе 9 детей).

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По предварительным данным, причиной пожара в девятиэтажке могло стать неосторожное обращение с огнем.

По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, в пожаре, в частности, погибла женщина 1982 года рождения, которая вместе с 7-летней дочерью Верой просила о помощи в Twitter. 

Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок

— Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем, — написала женщина.

По словам Горелых, девочка умерла по дороге в больницу. 

  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
  • Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок
Просили помощи в Twitter: в РФ в пожаре погибли восемь человек, в частности ребенок / 9 фотографий

Смерть ребенка во время пожара

23 декабря в селе Кубей Болградского района Одесской области также горел жилой дом.

В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.

Подробнее о пожаре в Одесской области читайте на Фактах ICTV.

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