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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина

У Єкатеринбурзі (Росія) сталася пожежа у багатоповерхівці. Горіла квартира на другому поверсі. В результаті події загинули вісім людей, зокрема дитина.

Загалом рятувальники евакуювали 90 осіб (зокрема 9 дітей).

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За попередніми даними, причиною пожежі у дев’ятиповерхівці могло стати необережне поводження з вогнем.

За словами керівника прес-служби обласного главку поліції Валерія Горєлих, в пожежі, зокрема, загинула жінка 1982 року народження, яка разом з 7-річною донькою Вірою просила про допомогу у Twitter.

Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина

– Допоможіть. Горимо. Викличте пожежників. Я з дитиною під замком. Квартира знизу горить, задихаємося. Дев’ятий поверх, вмираємо, – написала жінка.

За словами Горєлих, дівчинка померла дорогою в лікарню.

  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
  • Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина
Благали про допомогу в Twitter: у РФ в пожежі загинули вісім людей, зокрема дитина / 9 фотографий

Смерть дитини під час пожежі

23 грудня у селі Кубей Болградського району Одеської області також горів житловий будинок.

Унаслідок загоряння загинула трирічна дитина.

Детальніше про пожежу в Одеській області читайте на Фактах ICTV.

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