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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Перекриті дороги та обшуки машин: у Полтаві відбулася стрілянина

У Полтаві на вулиці Нижньомлинській сталася стрілянина між двома чоловіками, один з яких отримав вогнепальне поранення. Під час стрілянини постраждав 36-річний чоловік, якого госпіталізували у місцеву лікарню.

У зв’язку з цим поліція перекрила дорогу. Автомобілісти стоять у заторах з 13.00, а співробітники поліції проводять обшуки в машинах з метою знайти вогнепальну зброю.

Стрілянина почалася близько 12.00. Про перестрілку в поліцію повідомили перехожі. На місці слідчі встановлюють деталі події. Місцева поліція шукає стрільців.

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За неофіційними даними, у стрільбі брали участь два кримінальні угруповання.

У Рівненській області сталася стрілянина

У розважальному закладі міста Дубно відпочивали кілька компаній, коли п’яний 34-річний місцевий житель почав поводитися неадекватно та агресивно.

Між двома компаніями на вулиці виник конфлікт та бійка. В результаті події загинув фельдшер.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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