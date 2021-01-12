У Полтаві на вулиці Нижньомлинській сталася стрілянина між двома чоловіками, один з яких отримав вогнепальне поранення. Під час стрілянини постраждав 36-річний чоловік, якого госпіталізували у місцеву лікарню.
У зв’язку з цим поліція перекрила дорогу. Автомобілісти стоять у заторах з 13.00, а співробітники поліції проводять обшуки в машинах з метою знайти вогнепальну зброю.
Стрілянина почалася близько 12.00. Про перестрілку в поліцію повідомили перехожі. На місці слідчі встановлюють деталі події. Місцева поліція шукає стрільців.
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За неофіційними даними, у стрільбі брали участь два кримінальні угруповання.
У Рівненській області сталася стрілянина
У розважальному закладі міста Дубно відпочивали кілька компаній, коли п’яний 34-річний місцевий житель почав поводитися неадекватно та агресивно.
Між двома компаніями на вулиці виник конфлікт та бійка. В результаті події загинув фельдшер.