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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Люди, тварини і авто в ополонках: рятувальники не радять виходити на кригу

Через суворі морози українці втратили пильність і масово вийшли на кригу, яка за кілька днів не встигла стати дуже міцною. Не зупиняють навіть попередження поблизу водойм.

У Києві було кілька випадків, які ледь не закінчилися трагічно. На озері Жандарці провалився під лід 8-річний хлопчик. На щастя, поруч гуляв зі своєю дитиною поліцейський. Він без вагань кинувся рятувати малого.

А на озері у Оболонському районі під кригу провалилося одразу троє людей. Тут ледь не загинув професійний рятувальник, який намагався витягнути з ополонки дитину і чоловіка.

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Довелось витягувати з ополонки і авто, водій якого хотів похизуватися і виїхав на лід, щоб ефектно понарізати кола.

А ще – пса, який вискочив на кригу за іграшкою.

 

Водночас мороз і холод – не завада тим, хто полюбляють стрибати в ополонку на Водохреще. Але перед тим, як лізти у воду, необхідно все зважити та згадати про найголовніші правила купання взимку.

Факти ICTV зібрали поради медиків та досвідчених моржів, як правильно пірнати на Водохреще.

 

Джерело: Надзвичайні новини

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