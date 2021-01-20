Розбудила сніданком у ліжко: турок облив окропом дружину і тягав за волосся по дому

У Туреччині чоловік облив окропом дружину після того, як вона розбудила його сніданком у ліжко.

23-річна Рукіє Ай розповіла, що хотіла зробити чоловікові приємний сюрприз. Вона приготувала сніданок і прийшла до коханого. Однак чоловік розлютився через це. Він хотів, аби дружина залишила його. Тому Рукіє залишила чоловіка і пішла снідати з дочкою.

– Він прийшов у поганому настрої, і сказав, що збирається розлучитися зі мною і отримати опіку над нашою дочкою, – поділилася постраждала.

Потім чоловік облив Рукіє окропом.

– Я втекла. Моя футболка прилипла до шкіри. Потім він вилив залишок окропу, і частина його потрапила на ноги моїй дитині, – розповіла жінка.

Вона додала, що хотіла втекти, але втратила свідомість від болю.

– Коли я отямилася, то почула крик дочки, а потім відчула, як він схопив мене за волосся і потягнув у ванну, – поділила постраждала.

Тоді її чоловікові зателефонував батько, і Рукіє змогла вирватися і втекти до сусідів, щоб попросити про допомогу.

Поліція заарештувала чоловіка, проте потім суд відпустив його під заставу.

Через негативну реакцію громадськості, яка супроводжувалася скаргою адвоката Рукіє, його повторно заарештували та помістили під варту.

Напад на українку у Туреччині

У Туреччині 28-річній українці чоловік порізав обличчя через ревнощі. Жінка планувала розлучитися з ним.

Поліції вдалося затримати чоловіка, а жінку направили до лікарні. Нині її життю нічого не загрожує.