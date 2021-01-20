Выманили интимные фото и насмехались: на Херсонщине одноклассники травили 13-летнюю девочку

В Херсонской области одноклассники издевались над 13-летней школьницей. Они создали в мессенджере ученический чат, где унижали девочку.

Это продолжалось около месяца, с тех пор как девочка познакомилась с парнем ее возраста. Во время длительной переписки он попросил прислать ее интимные фото и она согласилась.

Через некоторое время один из одноклассников показал девочке чат в мессенджере, о котором она не знала. В нем одноклассники высказывались в ее адрес нецензурной бранью и пересылали между собой ее интимные фото.

Ювенальная полиция выяснила, что переписку в социальной сети с девочкой вели две ее одноклассницы. Они создали аккаунт мальчика-подростка и общались от его имени со школьницей.

В отношении родителей несовершеннолетних полицейские составили два административных протокола по ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях — буллинг (травля) участника образовательного процесса, а с детьми провели профилактические беседы.

Буллинг в детском саду на Полтавщине

В Полтавской области полиция обвинила воспитательницу одного из детских садов в травле 3-летнего мальчика.

К такому выводу правоохранители пришли, когда просмотрели видео, где она кричит на ребенка. Теперь женщине грозит штраф в размере от 850 до 1 700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.