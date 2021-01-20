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Вікторія Гірко |

Виманили інтимні фото і насміхалися: на Херсонщині однокласники цькували 13-річну дівчинку

У Херсонській області однокласники знущалися над 13-річною школяркою. Вони створили у месенджері учнівський чат, де принижували дівчинку.

Це тривало близько місяця, відколи дівчинка познайомилася з хлопцем її віку. Під час довготривалої переписки він попросив надіслати її інтимні фото і вона погодилася.

Через деякий час один з однокласників показав дівчинці чат у месенджері, про який вона не знала. У ньому однокласники висловлювалися на її дресу нецензурною лайкою та надсилали між собою її інтимні фото.

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Ювенальна поліція з’ясувала, що переписку у соціальній мережі з дівчинкою вели дві її однокласниці. Вони створили акаунт хлопчика-підлітка та спілкувалися від його імені зі школяркою.

Щодо батьків неповнолітніх поліцейські склали два адміністративні протоколи за ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення – булінг (цькування) учасника освітнього процесу, а з дітьми провели профілактичні бесіди.

Булінг у дитсадку на Полтавщині

У Полтавській області поліція звинуватила виховательку одного з дитсадків у цькуванні 3-річного хлопчика.

До такого висновку правоохоронці дійшли, коли переглянули відео, де вона кричить на дитину. Тепер жінці загрожує штраф у розмірі від 850 до 1 700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Джерело: МВС

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