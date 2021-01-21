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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Пожар в Харькове: прокуратура возбудила дело из-за гибели 15 человек

Из-за пожара в доме престарелых в Харькове областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

пожежа у будинку для літніх людей

В Офисе генпрокурора сообщили, что, согласно информации правоохранителей, предварительной причиной возгорания было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Сейчас на месте происшествия находится руководитель Харьковской областной прокуратуры.

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Пожар в доме престарелых в Харькове - первое видео

Пожар в доме престарелых в Харькове возник 21 января в 15.00. Огонь удалось локализовать только через час.

В результате пожара в Харькове погибли 15 человек. Еще девять спасли и госпитализировали в больницы.

Сейчас огонь в двухэтажном доме удалось ликвидировать. К тушению пожара привлекались 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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