Из-за пожара в доме престарелых в Харькове областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

В Офисе генпрокурора сообщили, что, согласно информации правоохранителей, предварительной причиной возгорания было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Сейчас на месте происшествия находится руководитель Харьковской областной прокуратуры.

Пожар в доме престарелых в Харькове возник 21 января в 15.00. Огонь удалось локализовать только через час.

В результате пожара в Харькове погибли 15 человек. Еще девять спасли и госпитализировали в больницы.

Сейчас огонь в двухэтажном доме удалось ликвидировать. К тушению пожара привлекались 50 человек личного состава и 13 единиц техники.