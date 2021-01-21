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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Пожежа у Харкові: прокуратура порушила справу через загибель 15 людей

Через пожежу у будинку для літніх людей у Харкові обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

пожежа у будинку для літніх людей

В Офісі генпрокурора повідомили, що, згідно з інформацією правоохоронців, попередньою причиною займання було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Наразі на місці події перебуває керівник Харківської обласної прокуратури.

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Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові - перше відео

Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові виникла 21 січня о 15.00. Вогонь вдалося локалізувати тільки за годину.

Внаслідок пожежі у Харкові загинули 15 людей. Ще дев’ятьох врятували і госпіталізували до лікарень.

Наразі вогонь у двоповерховому будинку вдалося ліквідувати. До гасіння пожежі залучали 50 людей особового складу та 13 одиниць техніки.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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