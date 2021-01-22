Страдала из-за любовника: на Харьковщине пьяная мать оставила детей в холоде и без еды

В селе Бирки в Харьковской области горе-мать оставила почти на сутки в квартире двух малолетних сыновей — 2 и 6 лет. В доме не было отопления. Также в все это время дети были голодные.

Когда соседи нашли детей в квартире, то 6-летний Кирилл и 2-летний Даниил уже даже звуков не подавали, так дети замерзли и проголодались.

Соседка рассказала, что в квартире было очень холодно и грязно, более того, там не было еды.

— Дети были немедленно направлены в пансионат Созвездие. У старшего были проблемы со здоровьем — повышенная температура, — рассказала заместитель руководителя сектора превенции патрульной полиции Змиева Евгения Нестерцова.

6-летний Кирилл рассказал, что его мать вместе с любовником перекрыли газ и ушли, оставив их в холоде самих. Ребенок отметил, что мать часто их с братом оставляет в квартире и уходит.

25-летней женщине было не до детей, потому что она выясняла отношения с любовником. С горя она напилась, а когда пришла в себя, то бросилась умолять, чтобы ей вернули детей. Мол, она жить без них не может.

Также женщина клянется, что будет вести нормальный образ жизни и ухаживать за малышами.

До этого семья, как неблагонадежная, на учете не стояла. Поэтому женщина еще имеет право на последний шанс. На три месяца детей из семьи изъяли. За это время Виктория должна навести порядок в квартире и бросить пить. Только тогда ей возможно отдадут детей.

Сейчас мальчики находятся в больнице, а потом их направят в центр социально-психологической реабилитации.

Отец до смерти забил 4-месячного сына

В Черкасской области мужчина забил до смерти своего 4-месячного сына после ссоры с женой. Малыш не давал мужчине заснуть ночью своим плачем.

Отец избил мальчика головой о спинку кровати, пока тот не перестал дышать. Это все видела 21-летняя мать ребенка.