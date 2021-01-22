Страждала через коханця: на Харківщині п’яна мати залишила дітей у холоді та без їжі

У селі Біркі в Харківській області горе-матір залишила майже на добу у квартирі двох малолітніх синів – 2 та 6 років. У помешканні не було опалення. Також у весь цей час діти були голодні.

Коли сусіди знайшли дітей у квартирі, то 6-річний Кирило та 2-річний Данило вже навіть звуків не подавали, настільки малюки змерзли та зголодніли.

Сусідка розповіла, що у квартирі було дуже холодно та брудно, ба більше, там зовсім не було їжі.

– Діти були негайно направлені до пансіонату Сузір’я. У старшого були проблеми зі здоров’ям – підвищена температура, – розповіла заступник керівника сектора превенції патрульної поліції Змієва Євгенія Нестерцова.

6-річний Кирило розповів, що його матір разом з коханцем перекрили газ та пішли геть, залишивши їх у холоді самих. Дитина зазначила, що матір часто їх з братом залишає у квартирі та йде геть.

25-річній жінці було не до дітей, бо вона саме з’ясовувала стосунки з коханцем. З горя вона напилася, а коли отямилася, то кинулася благати, аби їй повернули дітей. Мовляв, вона жити без них не може.

Також жінка клянеться, що вестиме нормальний спосіб життя та доглядатиме за малечею.

До цього родина, як неблагонадійна, на обліку не стояла. Тому жінка ще має право на останній шанс. На три місяці дітей з родини вилучили. За цей час Вікторія повинна навести лад у квартирі та кинути пиячити. Лише тоді їй можливо віддадуть дітей.

Нині хлопчики перебувають у лікарні, а потім їх направлять до центру соціально-психологічної реабілітації.

Батько до смерті забив 4-місячного сина

У Черкаській області чоловік забив до смерті свого 4-місячного сина після сварки з дружиною. Малюк не давав чоловікові заснути вночі своїм плачем.

Батько побив хлопчика головою об бильце ліжка, допоки той не перестав дихати. Це все бачила 21-річна матір дитини.