У Черкаській області в селі Бучак під час риболовлі на річці Дніпро під лід провалилися три людини, серед яких дитина 2010 року народження.

Інцидент стався в неділю, 24 січня, близько 16.30. Доля рибалок залишається невідомою.

– За інформацією свідків, провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули три людини, з них одна дитина. Станом на 07.00 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають, – повідомили в ДСНС.

Схожа ситуація була у Львівській області. В селі Іванівці на озері двоє чоловіків пішли під лід.

На місце події прибули бійці ДСНС, які витягнули на берег одного з потерпілих – чоловіка 1960 року народження. Його передали медикам, проте вони лише констатували смерть чоловіка.

Тіло іншого чоловіка 1972 року народження витягнули з води водолази.