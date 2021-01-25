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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

На Черкащині під лід провалилися троє рибалок, серед них дитина

У Черкаській області в селі Бучак під час риболовлі на річці Дніпро під лід провалилися три людини, серед яких дитина 2010 року народження.

На Черкащині під лід провалилися троє рибалок, серед них дитина

Інцидент стався в неділю, 24 січня, близько 16.30. Доля рибалок залишається невідомою.

– За інформацією свідків, провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули три людини, з них одна дитина. Станом на 07.00 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають, – повідомили в ДСНС.

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Схожа ситуація була у Львівській області. В селі Іванівці на озері двоє чоловіків пішли під лід.

На місце події прибули бійці ДСНС, які витягнули на берег одного з потерпілих – чоловіка 1960 року народження. Його передали медикам, проте вони лише констатували смерть чоловіка.

Тіло іншого чоловіка 1972 року народження витягнули з води водолази.

Джерело: ДСНС

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