Служба безопасности Украины разоблачила контрабанду частей огнестрельного оружия различных видов. Незаконной деятельностью занималась супружеская пара из Киева.

Предварительно они закупали такие товары на тематических форумах. Затем преступники отправляли элементы пулеметов и снайперских винтовок по почте, преимущественно в страны Северной Америки.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители занимаются поиском источников, на которых супруги проводили закупки.

Накануне Служба безопасности задержала российского наемника. Уроженец Луганской области служил в так называемом Министерстве государственной безопасности ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.