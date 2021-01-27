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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Присылали по почте: в Киеве супруги занимались контрабандой частей оружия

Служба безопасности Украины разоблачила контрабанду частей огнестрельного оружия различных видов. Незаконной деятельностью занималась супружеская пара из Киева.

зброя СБУ

Предварительно они закупали такие товары на тематических форумах. Затем преступники отправляли элементы пулеметов и снайперских винтовок по почте, преимущественно в страны Северной Америки.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители занимаются поиском источников, на которых супруги проводили закупки.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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