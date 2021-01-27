Служба безпеки України викрила контрабанду частин вогнепальної зброї різних видів. Незаконною діяльністю займалася подружня пара з Києва.

Попередньо вони закуповували такі товари на тематичних форумах. Потім злочинці відправляли елементи кулеметів і снайперських гвинтівок поштою, переважно у країни Північної Америки.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці займаються пошуком джерел, на яких подружжя проводило закупівлі.

Напередодні Служба безпеки затримала російського найманця. Уродженець Луганської області служив у так званому Міністерстві державної безпеки ЛНР. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.