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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Надсилали поштою: у Києві подружжя займалося контрабандою частин зброї

Служба безпеки України викрила контрабанду частин вогнепальної зброї різних видів. Незаконною діяльністю займалася подружня пара з Києва.

зброя СБУ

Попередньо вони закуповували такі товари на тематичних форумах. Потім злочинці відправляли елементи кулеметів і снайперських гвинтівок поштою, переважно у країни Північної Америки.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці займаються пошуком джерел, на яких подружжя проводило закупівлі.

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Напередодні Служба безпеки затримала російського найманця. Уродженець Луганської області служив у так званому Міністерстві державної безпеки ЛНР. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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