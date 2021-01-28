В Ровенской области будут судить бывшего депутата райсовета, который вместе с сообщником завладел почти 3 млн грн средств областного бюджета при текущем ремонте участка автодороги Городище – Ровно – Староконстантинов.

Экс-депутат вместе с директором подрядной организации, выполняя заказ от Службы автомобильных дорог области, указали в официальных документах ложные данные об объеме и стоимости работ.

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Полученные средства перечислили на карточки подконтрольных лиц и провели бестоварные операции.

Правоохранители сообщили злоумышленникам о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины и арестовали их имущество на 35 млн грн.

Присвоение 4,3 млн грн

В Днепропетровской области и.о. председателя одной из РГА совместно с предпринимателем и инженером-землеустроителем присвоил 4,3 млн грн при инвентаризации земель.

Злоумышленники подделали документацию, а затем пытались согласовать ее в Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, однако получили 41 отказ.