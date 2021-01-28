PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

На Рівненщині екс-депутат привласнив 3 млн грн під час ремонту доріг

На Рівненщині судитимуть колишнього депутата райради, який разом із спільником заволодів майже 3 млн грн коштів обласного бюджету під час поточного ремонту ділянки автодороги Городище – Рівне – Старокостянтинів.

гаманець

Екс-депутат разом із директором підрядної організації, виконуючи замовлення від Служби автомобільних доріг області, вказали в офіційних документах неправдиві дані про обсяг та вартість робіт.

Читайте
На Львівщині керівник відділення банку привласнювала кошти клієнта

Отримані кошти перерахували на картки підконтрольних осіб та провели безтоварні операції.

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України та арештували їхнє майно на 35 млн грн.

Привласнення 4,3 млн грн

На Дніпропетровщині в.о. голови однієї з РДА спільно з підприємцем та інженером-землевпорядником привласнив 4,3 млн грн під час інвентаризації земель.

Зловмисники підробили документацію, а потім намагались погодити її в Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру, однак отримали 41 відмову.

Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка