На Рівненщині судитимуть колишнього депутата райради, який разом із спільником заволодів майже 3 млн грн коштів обласного бюджету під час поточного ремонту ділянки автодороги Городище – Рівне – Старокостянтинів.

Екс-депутат разом із директором підрядної організації, виконуючи замовлення від Служби автомобільних доріг області, вказали в офіційних документах неправдиві дані про обсяг та вартість робіт.

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Отримані кошти перерахували на картки підконтрольних осіб та провели безтоварні операції.

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України та арештували їхнє майно на 35 млн грн.

Привласнення 4,3 млн грн

На Дніпропетровщині в.о. голови однієї з РДА спільно з підприємцем та інженером-землевпорядником привласнив 4,3 млн грн під час інвентаризації земель.

Зловмисники підробили документацію, а потім намагались погодити її в Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру, однак отримали 41 відмову.