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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Винниччине полиция раскрыла хищение 1 млн грн при ремонте больницы

В Винницкой области полиция раскрыла хищение средств при ремонте местной больницы. Компания-подрядчик, сговорившись с должностными лицами медицинского учреждения, присвоила почти 1 млн грн.

Поліція України

Согласно договору, на территории районной больницы должны были провести реконструкцию канализации и очистных сооружений. Стоимость работ — 2 млн грн. Директор компании, занимавшейся ремонтом, изготовил акт приема и оплаты работы, хотя она не была выполнена в полном объеме.

Эксперты оценивают стоимость невыполненных работ в 990 тыс. грн. Руководителю компании объявлено подозрение, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Источник: Нацполиция

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