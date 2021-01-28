У Вінницькій області поліція викрила розкрадання коштів під час ремонту місцевої лікарні. Компанія-підрядник, змовившись з посадовцями медичного закладу, привласнила майже 1 млн грн.

Відповідно до договору, на території районної лікарні мали провести реконструкцію каналізації та очисних споруд. Вартість робіт – 2 млн грн. Директор компанії, що займалася ремонтом, виготовив акт приймання та оплати роботи, хоча вона не була виконана в повному обсязі.

Експерти оцінюють вартість невиконаних робіт у 990 тис. грн. Керівнику компанії оголошено підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте У Вінниці хлопець зняв квартиру та облаштував у ній нарколабораторію

У Києві судитимуть бухгалтера університету. Впродовж кількох років жінка привласнювала бюджетні кошти, чим завдала збитків закладу у 3 млн грн. Їй може загрожувати ув’язнення до п’яти років.