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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Вінниччині поліція викрила розкрадання 1 млн грн під час ремонту лікарні

У Вінницькій області поліція викрила розкрадання коштів під час ремонту місцевої лікарні. Компанія-підрядник, змовившись з посадовцями медичного закладу, привласнила майже 1 млн грн.

Поліція України

Відповідно до договору, на території районної лікарні мали провести реконструкцію каналізації та очисних споруд. Вартість робіт – 2 млн грн. Директор компанії, що займалася ремонтом, виготовив акт приймання та оплати роботи, хоча вона не була виконана в повному обсязі.

Експерти оцінюють вартість невиконаних робіт у 990 тис. грн.  Керівнику компанії оголошено підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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У Києві судитимуть бухгалтера університету. Впродовж кількох років жінка привласнювала бюджетні кошти, чим завдала збитків закладу у 3 млн грн. Їй може загрожувати ув’язнення до п’яти років.

Джерело: Нацполіція

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