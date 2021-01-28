Искали 10 дней: в Киеве в реке нашли тело военного

В столичной реке нашли тело 25-летнего военнослужащего. Винничанина искали более 10 дней.

В полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении сына. По ее словам, в начале января мужчина перестал выходить на связь.

С помощью записей видеокамер правоохранители выяснили, что военнослужащий провожал на поезд своих друзей по службе, а потом исчез.

Свидетели рассказали, что последний раз пропавший был возле реки Лыбедь. После обследования территории водолазы нашли его тело в реке.

Правоохранители открыли производство по статье 115 Умышленное убийство УК Украины. Расследование дела продолжается.

На Львовщине военнослужащий продавал оружие

Во Львовской области 28-летний военнослужащий продавал оружие и боеприпасы.

Гранатометные выстрелы ВОГ-25 и ВОГ-2511 подозреваемый хранил дома, после чего принес на территорию своей части и продал покупателю за 3 тыс. Грн.