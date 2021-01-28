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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Шукали 10 днів: у Києві в річці знайшли тіло військового

У столичній річці знайшли тіло 25-річного військовослужбовця. Вінничанина шукали понад 10 днів.

Шукали 10 днів: у Києві в річці знайшли тіло військового

До поліції звернулася жінка із заявою про зникнення сина. За її словами, на початку січня чоловік перестав виходити на зв’язок.

За допомогою записів відеокамер правоохоронці з’ясували, що військовослужбовець проводжав на потяг своїх друзів по службі, а потім зник.

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Свідки розповіли, що востаннє зниклий був біля річки Либідь. Після обстеження території водолази знайшли його тіло у річці.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею 115 Умисне вбивство КК України. Розслідування справи триває.

На Львівщині військовослужбовець продавав зброю

У Львівській області 28-річний військовослужбовець продавав зброю та боєприпаси.

Гранатометні постріли ВОГ-25 та ВОГ-2511 підозрюваний зберігав вдома, після чого приніс на територію своєї частини та продав покупцеві за 3 тис. грн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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