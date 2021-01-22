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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На Львовщине задержали военнослужащего, который продавал оружие

Во Львовской области задержали военнослужащего, подозреваемого в продаже оружия и боеприпасов. Мужчина имеет звание старшего сержанта.

На Львовщине задержали военнослужащего, который продавал оружие

28-летний военный одной из частей ВСУ в Яворовском районе хранил по месту жительства боеприпасы к гранатомету ВОГ-25 и ВОГ-2511.

Гранатометные выстрелы подозреваемый впоследствии перенес на территорию своей части, где продал покупателю за 3 тыс. грн.

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Правоохранители внесли эти сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами УК Украины.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

  • На Львовщине задержали военнослужащего, который сбывал оружие
  • На Львовщине задержали военнослужащего, который сбывал оружие
  • На Львовщине задержали военнослужащего, который сбывал оружие
  • На Львовщине задержали военнослужащего, который сбывал оружие
  • На Львовщине задержали военнослужащего, который сбывал оружие
  • На Львовщине задержали военнослужащего, который сбывал оружие
На Львовщине задержали военнослужащего, который продавал оружие / 3 фотографии

Раде предлагают легализовать оружие

Раде предлагают принять законопроект об обороте огнестрельного оружия для граждан Украины.

В документе предлагается установить категории гражданского огнестрельного оружия. Также планируется ввести удостоверение и паспорт, в которых будут указаны сведения об оружии и данные о владельце.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay, Нацполиция

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