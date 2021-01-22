На Львовщине задержали военнослужащего, который сбывал оружие

Во Львовской области задержали военнослужащего, подозреваемого в продаже оружия и боеприпасов. Мужчина имеет звание старшего сержанта.
28-летний военный одной из частей ВСУ в Яворовском районе хранил по месту жительства боеприпасы к гранатомету ВОГ-25 и ВОГ-2511.
Гранатометные выстрелы подозреваемый впоследствии перенес на территорию своей части, где продал покупателю за 3 тыс. грн.
Правоохранители внесли эти сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами УК Украины.
Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Раде предлагают легализовать оружие
Раде предлагают принять законопроект об обороте огнестрельного оружия для граждан Украины.
В документе предлагается установить категории гражданского огнестрельного оружия. Также планируется ввести удостоверение и паспорт, в которых будут указаны сведения об оружии и данные о владельце.