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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Вдарив пляшкою і намагався зґвалтувати: на Харківщині чоловік напав на дитину

У Вовчанському районі Харківської області 38-річний чоловік напав на 13-річну дівчинку.

крадіжка у Дніпрі, поліція

Вона поверталася зі школи, коли нападник вдарив її скляною пляшкою, а потім завдав два удари у перенісся та щелепу.

Він намагався її зґвалтувати, однак дівчинка не розгубилася, вона чинила опір та кричала. Їй вдалося привернути увагу навколишніх, через що чоловік змушений був тікати.

Під час втечі він залишив свої речі.

Після звернення до поліції оперативники швидко відшукали нападника. Чоловік уже двічі відбував покарання у місцях позбавлення волі і лише 21 січня вийшов з виправної колонії.

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Нині його затримали, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

нападник - харк обл

Напад на пенсіонерку

В Одеській області поліція затримала 25-річного хлопця, який зґвалтував 73-річну жінку.

Він також обікрав пенсіонерку.

Детальніше про напад на пенсіонерку в Одеській області читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Департамент карного розшуку

Фото: Dreamstime

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