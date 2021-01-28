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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Заманював неповнолітніх дівчаток і ґвалтував: на Сумщині судитимуть фотографа

Відомого фотографа з Полтавщини судитимуть за зґвалтування, сексуальне насильство і розбещення неповнолітніх.

Заманював неповнолітніх дівчаток і ґвалтував: на Сумщині судитимуть фотографа

Крім того, його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Слідство встановило, що у липні 2020 року він приїхав на Сумщину до 9-річної дівчинки, з якою познайомився в інтернеті. Чоловік відвіз її на орендовану квартиру, де вчиняв з нею дії сексуального характеру.

Після того він продовжував писати дитині, домовляючись про наступну зустріч, і просив привести подружку. Хід переписки контролювали правоохоронці, які затримали його.

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Поки обвинувачений перебував під вартою, слідчі знайшли ще шість дівчаток віком від 8 до 12 років, з якими він вчиняв розпусні дії, з Полтавської, Кіровоградської, Сумської областей та Києва.

Одну з них чоловік під приводом фотосесії заманив на орендовану квартиру. З двома познайомився на вулиці та пропонував покати на дорогому авто. Ще трьом погрожував у соцмережах і змушував надсилати свої оголені фото.

За місцем проживання затриманого вилучили пістолет STALKER-M906 калібру 9 мм і 18 патронів калібру 9 мм. У разі доведення провини йому загрожує до 15 років або ж довічне позбавлення волі.

Зґвалтування неповнолітніх

Днями у Сумській області правоохоронці затримали 43-річного жителя Волинської області, який ґвалтував 10-річну доньку своєї співмешканки.

Чоловік перебував у розшуку з 2019 року і хотів втекти до сусідньої країни, аби не відбувати покарання за злочин.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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