В Харькове пассажир такси изнасиловал водителя

В Харькове задержали мужчину, который изнасиловал 46-летнюю женщину.

28 января жительница Харькова сообщила сотрудникам полиции о нападении и изнасиловании.

Как сообщил Департамент уголовного розыска, пострадавшая работает в службе такси и в тот злополучный вечер получила заказ от неизвестного мужчины. Уже во время поездки пассажир изменил маршрут и начал приставать к водителю. Когда женщина отказала злоумышленнику, он применил к ней физическое насилие.

После чего изнасиловал 46-летнюю потерпевшую и скрылся.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 35-летний мужчина. Сейчас насильнику объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Изнасилование в Харьковской области

В Волчанском районе Харьковской области 38-летний мужчина напал на 13-летнюю девочку.

Ребенок возвращался из школы, когда нападающий ударил девочку стеклянной бутылкой, а затем нанес два удара в переносицу и челюсть.

Он пытался ее изнасиловать, однако девочка не растерялась и начала сопротивление, стала кричать. Ей удалось привлечь внимание окружающих, из-за чего мужчина вынужден был убежать.

Источник: Департамент уголовного розыска

Фото: Департамент уголовного розыска