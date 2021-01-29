У Харкові пасажир таксі зґвалтував водія

На Харківщині затримали чоловіка, який зґвалтував 46-річну жінку.

28 січня мешканка Харкова повідомила співробітникам поліції про напад і зґвалтування.

Як повідомив Департамент карного розшуку, потерпіла працює у службі таксі і в той нещасливий вечір отримала замовлення від невідомого чоловіка. Під час поїздки пасажир змінив маршрут і почав чіплятись до водія. Коли жінка відмовила зловмисникові, він застосував до неї фізичне насильство.

Після чого зґвалтував 46-річну потерпілу та втік.

Зловмисником виявився неодноразово судимий 35-річний чоловік. Наразі ґвалтівнику оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Зґвалтування у Харківській області

У Вовчанському районі Харківської області 38-річний чоловік напав на 13-річну дівчинку.

Дитина поверталася зі школи, коли нападник вдарив її скляною пляшкою, а потім завдав два удари в перенісся та щелепу.

Він намагався її зґвалтувати, однак дівчинка не розгубилася та зчинила опір, почала кричати. Їй вдалося привернути увагу людей, що були неподалік, через що чоловік змушений був тікати.

Джерело: Департамент карного розшуку

Фото: Департамент карного розшуку