Ударил палкой по голове и украл 3 тыс. грн: под Киевом напали на продавщицу магазина

В Киевской области будут судить 35-летнего мужчину, который напал на продавщицу местного магазина.

Мужчина ударил женщину палкой по голове и украл деньги из кассы магазина в размере почти 3 тыс. грн. После нападения правонарушитель скрылся.

Местный житель совершил нападение 27 декабря 2020 года в селе Крюковщина. Выяснилось, что мужчину раньше судили по факту разбойного нападения.

Досудебное расследование завершено. Мужчину будут судить по статье 187 Разбой УК Украины. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

На Харьковщине напали на ребенка

В Харьковской области 38-летний мужчина напал на ребенка. Нападающий ударил 13-летнюю девочку стеклянной бутылкой, а затем нанес два удара в переносицу и челюсть.

Впоследствии мужчина пытался изнасиловать ребенка. Однако девочка кричала и привлекла внимание случайных прохожих.