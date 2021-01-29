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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Ударил палкой по голове и украл 3 тыс. грн: под Киевом напали на продавщицу магазина

В Киевской области будут судить 35-летнего мужчину, который напал на продавщицу местного магазина.

Ударил палкой по голове и украл 3 тыс. грн: под Киевом напали на продавщицу магазина

Мужчина ударил женщину палкой по голове и украл деньги из кассы магазина в размере почти 3 тыс. грн. После нападения правонарушитель скрылся.

Местный житель совершил нападение 27 декабря 2020 года в селе Крюковщина. Выяснилось, что мужчину раньше судили по факту разбойного нападения.

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Досудебное расследование завершено. Мужчину будут судить по статье 187 Разбой УК Украины. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

На Харьковщине напали на ребенка

В Харьковской области 38-летний мужчина напал на ребенка. Нападающий ударил 13-летнюю девочку стеклянной бутылкой, а затем нанес два удара в переносицу и челюсть.

Впоследствии мужчина пытался изнасиловать ребенка. Однако девочка кричала и привлекла внимание случайных прохожих.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pixabay

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