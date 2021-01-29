Ударив палицею по голові та вкрав 3 тис. грн: під Києвом напали на продавчиню магазину

У Київській області судитимуть 35-річного чоловіка, який напав на продавчиню місцевого магазину.

Чоловік ударив жінку палицею по голові та вкрав гроші з каси крамниці у розмірі майже 3 тис. грн. Після нападу правопорушник втік.

Місцевий мешканець вчинив напад 27 грудня 2020 року у селі Крюківщина. З’ясувалося, що чоловіка раніше судили за фактом розбійного нападу.

Досудове розслідування завершено. Чоловіка судитимуть за статтею 187 Розбій КК України. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

На Харківщині напали на дитину

У Харківській області 38-річний чоловік напав на дитину. Нападник вдарив 13-річну дівчинку скляною пляшкою, а потім завдав два удари у перенісся та щелепу.

Згодом чоловік намагався зґвалтувати дитину. Однак дівчинка кричала та привернула увагу випадкових перехожих.