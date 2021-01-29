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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Ударив палицею по голові та вкрав 3 тис. грн: під Києвом напали на продавчиню магазину

У Київській області судитимуть 35-річного чоловіка, який напав на продавчиню місцевого магазину.

Ударив палицею по голові та вкрав 3 тис. грн: під Києвом напали на продавчиню магазину

Чоловік ударив жінку палицею по голові та вкрав гроші з каси крамниці у розмірі майже 3 тис. грн. Після нападу правопорушник втік.

Місцевий мешканець вчинив напад 27 грудня 2020 року у селі Крюківщина. З’ясувалося, що чоловіка раніше судили за фактом розбійного нападу.

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Досудове розслідування завершено. Чоловіка судитимуть за статтею 187 Розбій КК України. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

На Харківщині напали на дитину

У Харківській області 38-річний чоловік напав на дитину. Нападник вдарив 13-річну дівчинку скляною пляшкою, а потім завдав два удари у перенісся та щелепу.

Згодом чоловік намагався зґвалтувати дитину. Однак дівчинка кричала та привернула увагу випадкових перехожих.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

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