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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Раскрыли каждое второе преступление — глава Нацполиции о результатах 2020 года

В течение прошлого года украинские правоохранители раскрывали каждое второе преступление. Об этом сообщил Игорь Клименко — председатель Национальной полиции Украины.

Раскрыли каждое второе преступление — глава Нацполиции о результатах 2020 года

По его словам, в прошлом году на линию 102 поступило 10 млн обращений.

— Полицейские раскрывали по одному уголовному правонарушению каждые три минуты.

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В 2020 году было открыто 335 тыс. уголовных нарушений, из них правоохранители раскрыли почти половину. Также Клименко отметил, что за год Нацполиции удалось увеличить процент разоблачения тяжких преступлений, по сравнению с 2019 годом.

Прогресса удалось достичь благодаря изменениям в организации оперативной работы.

— В прошлом году мы раскрыли 95% убийств, 97% фактов нанесения тяжких телесных повреждений, в том числе со смертельным исходом, и почти 98% изнасилований.

Накануне в Винницкой области полиция раскрыла хищение средств местной больницы. Компания, которая обязалась делать ремонт в медучреждении, присвоила 1 млн грн. К преступной схемы причастны должностные лица больницы.

Источник: Нацполиция

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